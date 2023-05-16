Beijing'deki Bilim-Teknoloji Firmalarının Sayısındaki Güçlü Artış Sürüyor

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- 2022 boyunca Beijing'de kurulan bilim ve teknoloji girişimi sayısı günlük 293 olarak kaydedildi.

Çin'in başkenti Beijing'de yer alan Haidian bölgesindeki Zhongguancun Meydanı'ndan bir görünüm, 23 Kasım 2020. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- 2022 boyunca Beijing'de kurulan bilim ve teknoloji girişimi sayısı günlük 293 olarak kaydedildi. Bu, 2012'deki günlük değerin 3,8 katına denk geliyor.

25-30 Mayıs tarihleri arasında Çin'in başkentinde düzenlenmesi planlanan 2023 Zhongguancun Forumu'na ilişkin Pazartesi günü yapılan basın toplantısındaki verilere göre, 2022'de Beijing'de 10.000 kişi başına düşen buluş patenti sayısı 218'e ulaşarak 2012'deki değerin 6,5 katına yükselmiş oldu.

Şehirdeki teknoloji ticaret sözleşmelerinin cirosu da 2022'de 794,75 milyar yuana (yaklaşık 114,28 milyar ABD doları) ulaşarak 2012'deki değerin 3,2 katına çıktı.

Ülkenin ilk ulusal yüksek teknoloji sanayi geliştirme bölgesi olan Zhongguancun, Beijing'deki bilimsel ve teknolojik inovasyona büyük katkıda bulundu.

2007 yılında kurulan Zhongguancun Forumu, ulusal düzeyde bir açık inovasyon platformu haline geldi. "Paylaşılan Bir Gelecek için Açık İşbirliği" temalı bu yılki forumda konferanslar, sergiler, araştırma başarı bültenleri, son teknoloji alanlarında yarışmalar ve teknoloji ticareti gerçekleştirilecek.