Beijing'de Zhongguancun Fuar Merkezi İnovasyonu Sergiliyor

Beijing'de Zhongguancun Fuar Merkezi İnovasyonu Sergiliyor
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Çin'in başkenti Beijing'deki Zhongguancun Fuar Merkezi, yapay zeka, ticari havacılık ve yüksek teknoloji tıbbi cihazlar gibi alanlarda 350'den fazla işletmenin ürünlerini sergiliyor.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Temmuz 2011 tarihinde açılan Zhongguancun Fuar Merkezi, "Çin'in Silikon Vadisi" diye bilinen Zhongguancun bölgesi'nin bağımsız inovasyon başarılarını sergileyen bir platform işlevi görüyor.

Şu anda 10.000 metrekarelik bir alanı kapsayan daimi sergi, yeni kaliteli üretici güçler teması altında beş ana bölümden oluşuyor. Sergi yapay zeka, ticari havacılık ve yüksek teknoloji tıbbi cihazlar gibi en yeni alanlarda 350'den fazla Beijing merkezli araştırma kurumu ve işletmenin teknoloji ve ürünlerini öne çıkarıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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