Beijing'de Yerel Yönetim Virüs Yüzünden Kapatılan Mağazaların Açılışını Hızlandıracak

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, salgın kontrol ve önleme çalışmalarını kolaylaştırmak için kapatılan ancak kent sakinlerinin geçimlerinde önemli bir yere sahip alışveriş merkezleri ve süpermarketlerin yeniden açılmasını hızlandırma sözü verdi.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, salgın kontrol ve önleme çalışmalarını kolaylaştırmak için kapatılan ancak kent sakinlerinin geçimlerinde önemli bir yere sahip alışveriş merkezleri ve süpermarketlerin yeniden açılmasını hızlandırma sözü verdi.

Perşembe günü bir basın toplantısında konuşan Beijing yerel hükümetinin sözcüsü Xu Hejian, Kovid-19 salgınından etkilenen bu tür mağazaların gerekli asgari kapatma süresi olan bir günün ardından açılmalarına izin verildiğini ve kapatma süresinin üç günü geçmeyeceğini söyledi.

Bu izin Beijing'in, bir yandan salgını sınırlarken diğer yandan kentin sorunsuz işleyişini garanti etmek ve piyasa fiyatlarının istikrarını korumak amacıyla ilan ettiği bir dizi önlem arasında yer alıyor.

Xu, Beijing hükümetinin, halkın endişelerine kulak vererek tıbbi hizmet almak için kapatılan sitelerini terk etmek zorunda olan kent sakinlerine verdiği desteği de hızlandıracağını söyledi. Xu, ayrıca yüksek riskli bölgelerdeki çöp sorununun da giderileceğini ekledi.

Beijing Perşembe günü, 424 adet yerel olarak bulaşmış teyitli Kovid-19 vakası ve 1.436 adet yerel olarak bulaşmış semptomsuz vaka bildirdi.