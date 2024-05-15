Beijing'de Yeni Enerjili Araçlar İçin Temiz Enerji Tüketimi Teşvik Edilecek

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de, yeşil kalkınmayı artırma ve yeşil ve düşük karbonlu yaşam tarzını teşvik etme çabaları kapsamında, yeni enerjili araçlar için temiz enerji tüketimi güçlü şekilde teşvik edilecek.

Belediye kalkınma ve reform komisyonuna göre kentte kamu kurumları, işletmeler, sanayi parkları, veri merkezleri ve şarj ünitesi operatörlerinin yeni enerjili araç şarjı için temiz elektrik satın alması ve kullanması aktif şekilde desteklenecek.

Elektrik ticaret platformu aracılığıyla bu yıl ulaşılan temiz elektrik ticareti miktarı, 2023 yılında ulaşılan miktarın 2,4 katı oldu.