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Beijing'de Yaşlılara Sağlık Malzemeleri Dağıtıldı

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Beijing'de Yaşlılara Sağlık Malzemeleri Dağıtıldı

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Haidian bölgesinin Yangfangdian alt bölgesinde toplum hizmetlileri bir toplulukta yaşayan yaşlılara sağlık paketleri dağıtıyor, 27 Aralık 2022.

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Haidian bölgesinin Yangfangdian alt bölgesinde toplum hizmetlileri bir toplulukta yaşayan yaşlılara sağlık paketleri dağıtıyor, 27 Aralık 2022.

Yangfangdian alt bölgesinde, yalnız yaşayan yaşlılara ve engellilere, içinde ilaçlar ve Kovid-19 önleme malzemeleri bulunan sağlık paketleri sunuldu. Acil durumlar için bölge sakinlerine ortak tıbbi bakım kitleri de sağlandı. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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