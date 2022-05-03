Beijing'de Üç Tur Nükleik Asit Testi Uygulamasına Başlandı

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Shijingshan bölgesinde bir sağlık çalışanı, nükleik asit testi için bir kent sakininden sürüntü örneği alıyor, 3 Mayıs 2022. Beijing'in 12 bölgesinde, Kovid-19'un yeniden yükselişini önlemek için, Salı'dan Perşembe'ye kadar her gün art arda üç tur nükleik asit taramasına başlandı. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Xinhua / Güncel