Beijing'de Taiwan Boğazı Medya Zirvesi Düzenlendi

Beijing'de Taiwan Boğazı Medya Zirvesi Düzenlendi
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Taiwan Boğazı'nın iki yakasından yaklaşık 150 medya kuruluşu ve akademisyenin katıldığı zirvede genç medya çalışanları için iş geliştirme programı başlatıldı ve önümüzdeki 10 yıl için medya işbirliği ortak girişimi açıklandı.

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Taiwan Boğazı'nın iki yakasından yaklaşık 150 medya kuruluşu başkanı, akademisyen ve temsilcinin katılımıyla Çin'in başkenti Beijing'de medya zirvesi düzenlendi.

Xinhuanet ve Beijing Daily tarafından ortaklaşa düzenlenen zirvede Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki genç medya çalışanlarına yönelik iş geliştirme programı başlatıldı ve önümüzdeki 10 yılda yürütülecek medya işbirliği için ortak girişim açıklandı, 29 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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