Beijing'de Sürücüsüz Taksiler Hizmet Vermeye Başladı
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Çin'in başkenti Beijing'in banliyölerinde sürücüsüz taksilerin hizmete girmesiyle akıllı ulaşım konusunda yeni bir sayfa açılmış oldu.
Çin'in başkenti Beijing'in banliyölerinde sürücüsüz taksilerin hizmete girmesiyle akıllı ulaşım konusunda yeni bir sayfa açılmış oldu.
Beijing'de Mart ayının başlarında, Çinli teknoloji devi Baidu ve otonom araç girişimi Pony.ai'ye tamamen sürücüsüz robot taksi hizmetleri sunmaları için lisans vermişti.
Çin'in otonom sürüş endüstrisinin önde gelen oyuncuları arasında yer alan iki şirket, Beijing'in güney banliyösünde bulunan Yizhuang'da 60 kilometrekarelik bir alanda 10'ar otonom araç konuşlandırdı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel