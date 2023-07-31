Beijing'de Şiddetli Yağışlar Sonucu İki Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in başkenti Beijing'in Mentougou ilçesinde başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli yağışlar sonucu Pazartesi günü iki kişi ölü bulundu. Meteoroloji yetkilileri, kırmızı alarm vererek sel ve toprak kaymaları uyarısında bulundu.

Çin'in başkenti Beijing'deki Liangshui Nehri üzerinde bir bent kapağından geçen yağmur suları, 30 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Mentougou ilçesinde Cumartesi akşamı başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle Pazartesi günü iki kişi ölü bulundu.

Yerel yetkililer tarafından verilen bilgiye göre, Pazartesi sabahı bölgede yapılan acil durum devriyesi sırasında nehirde bulunan iki kişide herhangi bir yaşam belirtisi görülmedi.

Mentougou'daki birçokmeteoroloji istasyonunda Cumartesi akşamı 20.00'den Pazartesi öğlene kadar kaydedilen ortalama yağış miktarı 320,8 milimetreye ulaştı.

Beijing'deki meteoroloji yetkilileri, Pazartesi sabahı kuvvetli yağış ve fırtınalar için kırmızı alarm vererek küçük ve orta büyüklükteki nehirlerde ani sel ve toprak kaymaları yaşanabileceği uyarısında bulundu.