Beijing'de Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Beijing kentinde sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkması beklenirken, renk kodlu uyarı sistemindeki en yüksek sıcaklığı gösteren kırmızı alarm verildi. Bu yaz ulusal başkent tarafından yüksek sıcaklıklar için ikinci kez kırmızı alarm verilmiş oldu.

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Perşembe günü Beijing kentinin birçok bölgesinde sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkması beklenirken, renk kodlu uyarı sistemindeki en yüksek sıcaklığı gösteren kırmızı alarm verildi.

Böylece bu yaz ulusal başkent tarafından yüksek sıcaklıklar için ikinci kez kırmızı alarm verilmiş oldu.

Belediyenin meteoroloji gözlemevinin baş tahmincisi He Na, Beijing'in güneyindeki Nanjiao meteoroloji istasyonunda sıcaklığın Çarşamba günü 40,9 santigrat dereceye yükseldiğini açıkladı.

İstasyon, Haziran başından 5 Temmuz tarihine kadar sıcaklıkların 35 santigrat derece veya üzerine ulaştığı gün sayısını 18 olarak ve 40 derece veya üzerine ulaştığı gün sayısını ise 4 olarak kaydetti. Her iki değer de istasyonun kurulduğu 1951 yılından bu yana aynı dönem için kaydedilen en fazla gün sayısı olarak rekor kırdı.

Tahminlere göre kent Perşembe'den Cuma'ya kadar yüksek sıcaklıklarla kavrulmaya devam edecek.

Meteoroloji idaresi, kent sakinlerine açık hava aktivitelerini azaltmalarını ve dışarı çıkarken sıcak çarpması ve güneş yanığını önlemek için gerekli tedbirleri almalarını tavsiye etti.

Haziran ayından bu yana Çin'in kuzey bölgeleri ve diğer kesimlerinde günlük maksimum sıcaklıkların 35 santigrat derece ve üzerine ulaştığı beş ayrı sıcak hava dalgası yaşanırken, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki birçok yerde tarihi rekorlar görüldü.