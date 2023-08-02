Beijing'de sel alarmı kaldırıldı
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Beijing'de başlıca nehirlerdeki su seviyelerinin uyarı çıtasının altına düşmesi üzerine, sel için verilmiş olan kırmızı alarm kaldırıldı. Kentte Doksuri Tayfunu'ndan kaynaklanan şiddetli yağışlar sonucunda 11 kişi hayatını kaybetmişti.
BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Beijing'de başlıca nehirlerdeki su seviyelerinin uyarı çıtasının altına düşmesi üzerine, sel için verilmiş olan kırmızı alarm kaldırıldı.
Beijing hidroloji istasyonunun verdiği bilgilere göre, Pazartesi sabahı 11.00'den itibaren uygulanan kırmızı alarm Çarşamba sabahı 9.00 itibarıyla iptal edildi.
Kentte hafta sonunun başlarından itibaren Doksuri Tayfunu'ndan kaynaklanan şiddetli yağış serileri yaşanmış, Salı sabah saatleri itibarıyla 11 kişi hayatını kaybetmişti.
Beijing'deki hidroloji yetkilileri halkı risklere karşı uyardı ve uzun süre suya gömülü kalan setlerin kırılgan hale gelmesi yüzünden, geri çekilme döneminde su yollarından uzak durma çağrısı yaptı.¦