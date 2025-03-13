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Beijing'de Okullarda Yapay Zeka Dersleri Başlıyor

Beijing'de Okullarda Yapay Zeka Dersleri Başlıyor
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Beijing'deki ilk ve ortaokullarda, öğrencilerin geleceğe dönük yetenekler geliştirmesi amacıyla önümüzdeki güz döneminden itibaren yapay zeka dersleri verilecek. Her akademik yıl en az sekiz saat yapılacak bu dersler, farklı eğitim seviyelerine göre yapılandırılacak.

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki ilk ve ortaokullarda geleceğe dönük ve yenilikçi yetenekler yetiştirmek amacıyla öğrencilere yapay zeka dersleri verilecek.

Beijing Belediyesi Eğitim Komisyonu'nun resmi internet sitesinde kısa süre önce yayımlanan çalışma planına göre önümüzdeki güz döneminden itibaren kent genelindeki okullarda her akademik yıl en az sekiz saat yapay zeka eğitimi verilecek. Bu dersler, bağımsız olarak sunulabileceği gibi, bilişim teknolojileri gibi diğer derslerle entegre şekilde de işlenebilecek.

Plana göre bu derslerde eğitim seviyesine göre farklı öğretim yöntemleri kullanılacak. İlkokullarda öğrencilere yapay zeka kavramlarını tanıtmak amacıyla deneyimsel dersler verilirken, ortaokullarda öğrencilerin yapay zekayı öğrenme süreçlerinde ve günlük yaşamlarında kullanabilmelerini sağlayacak bilişsel derslere odaklanılacak. Liselerde ise yapay zeka uygulamaları ve projeler geliştirme becerilerini artırmaya yönelik tatbiki dersler verilecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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