Beijing'de Nükleik Asit Testi - Haberler

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Beijing'de Nükleik Asit Testi

Xinhua - Güncel
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Beijing'de Nükleik Asit Testi

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang bölgesinin Balizhuang Alt Bölgesi'nde nükleik asit testi için bir kişiden sürüntü örneği alan bir sağlık çalışanı, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang bölgesinin Balizhuang Alt Bölgesi'nde nükleik asit testi için bir kişiden sürüntü örneği alan bir sağlık çalışanı, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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