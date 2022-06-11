Beijing'de Nükleik Asit Testi BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang bölgesinin Balizhuang Alt Bölgesi'nde nükleik asit testi için bir kişiden sürüntü örneği alan bir sağlık çalışanı, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua) BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang bölgesinin Balizhuang Alt Bölgesi'nde nükleik asit testi için bir kişiden sürüntü örneği alan bir sağlık çalışanı, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beijing'de Nükleik Asit Testi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.