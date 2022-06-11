Beijing'de Nükleik Asit Testi - Haberler

Beijing'de Nükleik Asit Testi
Xinhua - Güncel
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BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang bölgesinin Balizhuang Alt Bölgesi'nde nükleik asit testi için bir kişiden sürüntü örneği alan bir sağlık çalışanı, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)
BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang bölgesinin Balizhuang Alt Bölgesi'nde nükleik asit testi için bir kişiden sürüntü örneği alan bir sağlık çalışanı, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)
Xinhua / Güncel