Beijing'de metro kazasında 102 kişide kemik kırığı tespit edildi

Beijing'de Changping metro hattında meydana gelen kazada muayene için hastaneye gönderilen 515 kişiden 102'sinde çeşitli derecelerde kemik kırılması meydana geldiği ortaya çıktı. Kazada can kaybı olmazken, kar yüzünden kayganlaşan hatta öndeki trenin acil frene basarak durduğu belirlendi.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Perşembe günü akşam saatlerinde Changping metro hattında meydana gelen kazada muayene için hastaneye gönderilen 515 kişiden 102'sinde çeşitli derecelerde kemik kırılması meydana geldiği ortaya çıktı. Yerel yetkililerin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre kazada herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

İlk incelemelere göre kar yüzünden kayganlaşan hatta öndeki trenin acil frene basarak durduğu belirlendi. Beijing Belediyesi Ulaştırma Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre hattın yokuş aşağı kesiminde bulunan arkadaki tren, kayma yaşadı ve etkin frenleme yapamayarak öndeki trene çarptı.

Komisyon, Cuma günü saat 06.00 itibarıyla 423 kişinin taburcu edildiğini, 25 kişinin tıbbi gözlem altında tutulduğunu ve 67 kişinin hastaneye yatırıldığını kaydetti.

Belediye yönetimi, kazanın nedenini derinlemesine araştırmak ve acil müdahale değerlendirmesinde bulunmak üzere bir soruşturma ekibi oluşturdu.

Perşembe günü başkentte yoğun kar yağışı görülmüştü.