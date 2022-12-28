Beijing'de, Mega Su Yönlendirme Projesinden 15 Milyondan Fazla Kişi Yararlandı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nin orta güzergahının ana projesi olan Shahe su kemeri görülüyor, 22 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Liu Shiping/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Beijing'in yerel su idaresi yetkilileri Salı günü, Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi adlı mega projeden bugüne kadar 15 milyondan fazla kent sakininin faydalandığını bildirdi.

Beijing Su İdaresi'ne göre, bu projeyle, son sekiz yılda ülkenin güneyindeki büyük nehirlerden ülkenin başkentine 8,4 milyar metreküpten fazla su aktarıldı.

21 milyondan fazla nüfusu olan Beijing, uzun süredir su kıtlığı yaşıyordu. Bu nedenle, güneyden gelen su, şehir için önemli bir kaynak haline geldi.

Başkentteki su sıkıntısını kısmen hafifleten proje aracılığıyla bugüne kadar Beijing'deki toplam 13 su şebekesine su sağlandı.

Ekolojik çevre açısından bakıldığında da Beijing'deki sağlıklı su miktarının oranı yüzde 87,2'ye yükseldi. Şehirde, 2014 yılından bu yana toplam uzunluğu 852 kilometre olan 44 yeni su kanalı oluşturuldu.

Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi tamamlandığında üç güzergaha sahip olacak. Ülkenin başkentine su sağladığı için üç güzergah arasında en öne çıkanı olan orta rota, Danjiangkou Rezervuarı'nda başlıyor, Henan ve Hebei eyaletlerini geçip Beijing ve Tianjin'e ulaşıyor. Bu hat aracılığıyla 12 Aralık 2014 tarihinde su verilmeye başlanmıştı.

Projenin doğu rotası, suyu Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinden Tianjin ve Shandong gibi beslenme alanlarına aktarıyor. Batı rotası ise planlama aşamasında olup henüz inşa edilmedi.

Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi ile şimdiye kadar 58,6 milyar metreküp su, orta ve doğu güzergahları aracılığıyla kuzeydeki kurak bölgelere yönlendirildi ve böylece son sekiz yılda 150 milyondan fazla kişiye su sağlandı.