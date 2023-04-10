Beijing'de Kum ve Toz Fırtınası Etkili Oldu

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Beijing Meteoroloji İdaresi'nin Pazartesi günü yaptığı duyuruya göre, şiddetli rüzgar ile kum ve toz fırtınası Beijing'i Pazartesi'den Salı'ya kadar etkisi altına alacak.

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Beijing Meteoroloji İdaresi'nin Pazartesi günü yaptığı duyuruya göre, şiddetli rüzgar ile kum ve toz fırtınası Beijing'i Pazartesi'den Salı'ya kadar etkisi altına alacak.

Soğuk hava ve Moğol kasırgasının etkisiyle şiddetli rüzgar ile kum ve toz fırtınasının, Beijing'de Salı akşamına kadar sürmesi beklenirken, hava durumu yetkilileri başkentte mavi alarm seviyesine geçildiğini belirtti.

Beijing Meteoroloji İdaresi'nin baş hava tahmincisi Zhang Linna'ya göre, Beijing Pazartesi sabahının erken saatlerinden itibaren toz fırtınasının etkisi altına girdi. Akşamları artacak rüzgarla birlikte, kum ve toz yoğunluğu da önemli ölçüde artacak ve en düşük görüş mesafesi 1 ila 4 kilometreye kadar düşecek.

Yaşlılar, çocuklar ve solunum alerjisi olanların, açık hava aktivitelerini mümkün olduğu kadar azaltmaları ve gerekli tedbirleri almaları tavsiye edildi.

Çin, kum fırtınaları için dört aşamalı renk kodlu hava uyarı sistemine sahip. Kırmızı en şiddetli fırtına için kullanılırken, onu fırtına şiddetine göre turuncu, sarı ve mavi renkler izliyor.