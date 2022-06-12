Beijing'de Kovid-19'u Önleme ve Kontrol Altına Alma Tedbirleri Artırıldı - Haberler

Beijing'de Kovid-19'u Önleme ve Kontrol Altına Alma Tedbirleri Artırıldı BEİJİNG, 12 Haziran 2022 (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Zhongguancun bölgesinde, kısa süre önce Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle pandemiyi önleme ve kontrol altına alma çerçevesinde daha sıkı tedbirler uygulanmaya kondu. BEİJİNG, 12 Haziran 2022 (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Zhongguancun bölgesinde, kısa süre önce Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle pandemiyi önleme ve kontrol altına alma çerçevesinde daha sıkı tedbirler uygulanmaya kondu. Topluluk düzeyindeki söz konusu tedbirler arasında ziyaretçi bilgilerinin kaydının daha sıkı tutulması, sağlık kodu izlemesi, ateş ölçümü ve negatif Kovid-19 test sonuçlarının teyidi bulunuyor. Çin'in başkenti Beijing'in Haidian bölgesinde bulunan Zhongguancun'daki bir topluluğun girişinde sağlık durumunu kaydetmek için QR kodunu tarayan bölge sakinleri, 12 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'in Haidian bölgesindeki Zhongguancun'da bir topluluğun girişinde sağlık durumuna ilişkin QR kodunu görevlilere gösteren bir bölge sakini, 12 Haziran 2022. .(Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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