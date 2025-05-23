Beijing'de Kömür Tüketimi Yüzde 1'in Altına İndi

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de toplam enerji tüketiminde kömürün payı yüzde 1'in altına indi. Gelişme, yeşil enerji dönüşümünde önemli bir aşamayı temsil ediyor.

Beijing Belediyesi Kalkınma ve Reform Komisyonu Direktörü Yang Xiuling, cuma günü yaptığı açıklamada kentin 2012'de 21,8 milyon ton olan kömür tüketiminin 2024'te 600.000 tonun altına düştüğünü ve kömürün tüm enerji kaynakları arasındaki payının yüzde 1'in altına indiğini söyledi.

Yang, bu değişimin yoğun yenilenebilir enerji kullanımı ve kömür ikamesi politikaları sayesinde gerçekleştiğin kaydetti.

2024 yılında Beijing'in toplam elektrik tüketiminin yüzde 29,3'ünü teşkil eden yeşil elektrik, şehir genelinde kullanılan 138,9 milyar kilovat saatlik elektriğin 40,7 milyar kilovat-saatlik kısmını karşıladı.

Geçtiğimiz yıl Beijing'in toplam enerji tüketiminin üçte birini oluşturan doğalgaz, 19,5 milyar metreküpe ulaşan arzıyla hava kalitesindeki çarpıcı iyileşmelere katkıda bulundu.

Özellikle 2013 yılında metreküp başına 89,5 mikrogram olan yıllık PM2,5 seviyeleri yüzde 65,9 oranında azalarak 2024 yılında metreküp başına 30,5 mikrograma düştü.