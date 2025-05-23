Beijing'de Kömür Tüketimi Yüzde 1'in Altına İndi

Beijing'de Kömür Tüketimi Yüzde 1'in Altına İndi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in başkenti Beijing'de kömürün toplam enerji tüketimindeki payı yüzde 1'in altına düşerek yeşil enerji dönüşümünde önemli bir aşama kaydedildi. 2012'de 21,8 milyon ton olan kömür tüketimi, 2024'te 600.000 tonun altına inmesi bekleniyor.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de toplam enerji tüketiminde kömürün payı yüzde 1'in altına indi. Gelişme, yeşil enerji dönüşümünde önemli bir aşamayı temsil ediyor.

Beijing Belediyesi Kalkınma ve Reform Komisyonu Direktörü Yang Xiuling, cuma günü yaptığı açıklamada kentin 2012'de 21,8 milyon ton olan kömür tüketiminin 2024'te 600.000 tonun altına düştüğünü ve kömürün tüm enerji kaynakları arasındaki payının yüzde 1'in altına indiğini söyledi.

Yang, bu değişimin yoğun yenilenebilir enerji kullanımı ve kömür ikamesi politikaları sayesinde gerçekleştiğin kaydetti.

2024 yılında Beijing'in toplam elektrik tüketiminin yüzde 29,3'ünü teşkil eden yeşil elektrik, şehir genelinde kullanılan 138,9 milyar kilovat saatlik elektriğin 40,7 milyar kilovat-saatlik kısmını karşıladı.

Geçtiğimiz yıl Beijing'in toplam enerji tüketiminin üçte birini oluşturan doğalgaz, 19,5 milyar metreküpe ulaşan arzıyla hava kalitesindeki çarpıcı iyileşmelere katkıda bulundu.

Özellikle 2013 yılında metreküp başına 89,5 mikrogram olan yıllık PM2,5 seviyeleri yüzde 65,9 oranında azalarak 2024 yılında metreküp başına 30,5 mikrograma düştü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket

Erdoğan'ı tedirgin eden rakam: Böylesi ilk kez oluyor, bu bir felaket
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Aile üyeleri Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçti, iki yıllık husumet son buldu

Tekbirler eşliğinde altından geçtiler! Burada tek bir amaç var
Sivas'ta kene kabusu, bir kişi daha hayatını kaybetti

Genç, yaşlı, çocuk demeyen kabus bir can daha aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor

95 yıllık efsane tarihe karışıyor
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

Minguzzi ailesine tehdit davasında 5 çocuk için karar verildi
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü

Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı

Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.