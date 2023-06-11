Beijing'de Honduras Büyükelçiliği Açıldı

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Honduras'ın Beijing Büyükelçiliği hizmete girdi. Pazar günkü açılış törenine Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ile konuk Honduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina katıldı.

Beijing'de Honduras Büyükelçiliğinin açılmasına ilişkin içten tebriklerini sunan Qin, tek Çin ilkesi temelinde diplomatik ilişkilerin kurulmasının, Çin-Honduras ilişkilerinde yeni bir dönem başlattığını söyledi.

İkili ilişkilerin son iki ayda güçlü bir başlangıç yaptığını kaydeden Qin, ikili ilişkilerdeki bu hızlı gelişmenin, tek Çin ilkesine bağlılığın uluslararası toplum tarafından da kabul edildiğini, günümüzün yaklaşımını ve halkın beklentisini yansıttığını, ayrıca iki ülke ve halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini tam olarak kanıtladığını ifade etti.

Qin'in sözlerini yineleyen Reina da, Çin ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının Honduras'ın dünya ile ilişkilerinde yeni bir dönem açtığını ve Honduras'a büyük ve müreffeh bir ülke olma şansı sunduğunu belirtti.

Honduras'ın tek Çin ilkesine kesinlikle bağlı kalacağını vurgulayan Reina, ikili ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğine ve iki halkın yararına verimli sonuçlar vereceğine inandığını sözlerine ekledi.