Beijing'de Grup Turları, Uçuşlar ve Otel Hizmetleri Yeniden Başladı

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Belediye Kültür ve Turizm Bürosu'nun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Beijing içinde ve dışında grup turlarının yanı sıra seyahat acenteleri ve çevrimiçi şirketlerin uçuş ve otel işleri yeniden faaliyete başladı.

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Belediye Kültür ve Turizm Bürosu'nun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Beijing içinde ve dışında grup turlarının yanı sıra seyahat acenteleri ve çevrimiçi şirketlerin uçuş ve otel işleri yeniden faaliyete başladı.

Büro, Kovid-19 ile ilgili önlemlere ilişkin talimatlar yayınladı. Buna göre, turistlerin, tur rehberlerinin ve sürücülerin vücut sıcaklıkları yolculuktan önce kontrol edilecek. Tur rehberleri işe gitmeden önce aşı olacak ve sağlık kodlarının kontrol edilmesine izin verecek.

Anormal ateşi olanların geziye katılmasına izin verilmeyecek ve turistler, tur otobüsü veya diğer ulaşım araçlarında her zaman maske takacak.

Büro ayrıca, kültürel pazarların emniyet güçleri ile belediye ve ilçe düzeyindeki kültür ve turizm departmanlarının yasa dışı ticari faaliyetlerin denetimini ve cezalandırılmasını hızlandırıp artırması gerektiğini de bildirdi.