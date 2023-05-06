Beijing'de Çkp Üyesi Olmayan Kurum ve Şahsiyetlerle Eğitim Toplantısı Düzenlendi

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) dışı partiler, herhangi bir parti bağlantısı olmayan şahsiyetler, ÇKP üyesi olmayan entelektüeller ve yükselen sosyal gruplardan kişilerle yürütülen eğitim kampanyasına ilişkin seferberlik toplantısı Beijing'de düzenlendi.

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) dışı partiler, herhangi bir parti bağlantısı olmayan şahsiyetler, ÇKP üyesi olmayan entelektüeller ve yükselen sosyal gruplardan kişilerle yürütülen eğitim kampanyasına ilişkin seferberlik toplantısı Beijing'de düzenlendi.

Cuma günü düzenlenen toplantıya katılan ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Birleşik Cephe Çalışma Departmanı Başkanı Shi Taifeng bir konuşma yaptı.

Shi, eğitim kampanyasının, uyumu artırmak ve Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi ile ruhunu şekillendirmek ve Çin'i daha güçlü bir ülke haline getirmek ve ulusal yeniden canlanmayı gerçekleştirmek üzere bilgelik ve güç toplama açısından önemli olduğunu söyledi.

Cuma günkü toplantıya ÇKP üyesi olmayan partilerin üst düzey liderleri, herhangi bir partiyle bağlantısı olmayan kişilerin ve yükselen sosyal grupların temsilcileri ve ÇKP Merkez Komitesi Birleşik Cephe Çalışma Departmanı'nın önde gelen yetkilileri katıldı.