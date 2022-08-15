Beijing'de Çin'in Ekonomik Göstergeleri Hakkında Basın Toplantısı Düzenlendi
BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Sözcüsü Fu Linghui (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi'nin Çin'in önde gelen birçok ekonomik göstergesi hakkında düzenlediği basın toplantısına katılıyor, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)
BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Sözcüsü Fu Linghui (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi'nin Çin'in önde gelen birçok ekonomik göstergesi hakkında düzenlediği basın toplantısına katılıyor, 15 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)
Xinhua / Güncel