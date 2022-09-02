Beijing'de Bin Yıllık Nehir Canlanıyor

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Beijing'de 1400 yılı aşkın bir geçmişe sahip, bir zamanların bulanık, kokmuş nehri Li angshui, son dokuz yılda yaşadığı dönüşüm sayesinde şimdi balık ve bitkilere ev sahipliği yapıyor. 68,41 km uzunluğundaki Liangshui, dünyanın en uzun yapay su yolu olan Büyük Kanal'a akmadan önce Çin'in başkentindeki yedi bölgeden geçiyor. Beijing'deki yetkililerin 2013 yılında nehirlerdeki kirlilikle mücadele için bir kampanya başlatmasından bu yana Liangshui Nehri canlılığını ve cazibesini yeniden kazandı. Nehrin Beijing Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'ndeki bir bölümünde, bölge sakinleri artık tüm yıl boyunca temiz suyun ve güzel manzaranın tadını çıkarıyor. Nehrin kuzey kıyısında yaşayan Huang soyadlı bir bölge sa kini, "Her gün yaklaşık bir saat boyunca Liangshui Nehri boyunca bisiklet sürüyorum. Nehir daha birkaç yıl önce, o kadar kötü kokuyordu ki, özellikle yaz aylarında kimse su ya yaklaşmak istemiyordu" dedi. Xinhua muhabirleri Liangshui'nin bir kolu olan Xiaolong N ehri'ni 2016'da ziyaret ettiğinde nehir yüzen çöplerle do luydu. Liangshui Nehri yönetim ofisinde bir yönetici olan Chang Song, "Oldukça uzun bir süre, kanalizasyon arıtma tesisle ri nehir yakınındaki nüfus artış hızına ayak uyduramadı" dedi. "Büyük miktarda evsel ve endüstriyel atık nehre dök ülerek ekosistemde ciddi hasara neden oldu."

Çin'in başkenti Beijing'deki Liangshui Nehri üzerinde yer alan taş yolda yürüyen ins anlar, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)

Beijing Su İdaresi, su kalitesini iyileştirmek için öncel ikle kanalizasyon arıtma kapasitesini artırmaları gerektiğine karar verdi. Yıllar içinde, 86 büyük kanalizasyon çıkışını kesen kurum, kanalizasyon arıtma tesislerini iyileştirmek için yeni kanalizasyon ve geri dönüşüm su boru hatları kurdu. Xiaolong Nehri'nin kaynağında bulunan Huaifang geri dönüşüm su tesisi, nehre tatlı su enjekte edilmesinde büyük rol oynadı. Tesisin başkanı Fu Wei, "Tesis, şehrin güneybatı bölgesin den gelen evsel atık sularını geri dönüştürüyor. Geri dön üştürülmüş su Xiaolong Nehri'nin ana kaynağı haline geldi" dedi. Yıllar içinde, yetkililer kapsamlı nehir tarama çalışmaları gerçekleştirdi ve nehrin her iki tarafındaki otlakları ve ormanlık alanları yaklaşık 2,87 milyon metrekareye çıkardı.

Su ortamının korunması için sadece yetkililer tarafından alınan önlemler değil, aynı zamanda bölge sakinlerinin ortak çabaları da gerekiyor. 2017 yılında Beijing, su kirliliğiyle mücadele etmek için şehir, ilçe, kasaba ve köy seviyelerinde bir nehir şefi sistemi başlattı. Sisteme göre, nehir şeflerinin nehir boyunca her ay en az bir devriyeyi tamamlayarak arıtılmamış kanalizasyon boşaltma ve endüstriyel atık gibi yasa dışı faaliyetleri rapor etmeleri gerekiyor. Kaerbaili topluluğunun Parti sekreteri ve 18 yıldır Liang shui yakınlarında yaşayan bir sakin olan Gong Jingbo, geç en yıl nehrin şefi oldu ve su ortamını koruma sorumluluğunu üstlendi. Sabahın erken saatlerinde ve akşamları düzenli olarak nehirde devriye gezen Gong, "Çevrenin koruyucusu olmayı ve L iangshui Nehri'ne gereken katkıyı yapmayı umuyorum" dedi. Yetkililerin ve halkın ortak çabaları sonuç verdi. Beijing Su İdaresi'ne göre, son dokuz yılda Beijing genelinde 142 kirli su yolu temizlendi ve şehrin kanalizasyon arıtma oranı 2013'teki yüzde 83'ten yaklaşık yüzde 96'ya yükseldi. Bu yıl, su idaresi, ekolojik çevreyi daha da iyileştirmek için şehrin su yollarında üç yıllık bir kampanya daha başlatacak. Chang, "Liangshui'yi taşkın kontrolü için gerekli çalışmaları yaparak, gezi, ekoloji ve kültür gibi alanlarda işle vsel bir nehre dönüştürmeyi umuyoruz" dedi.