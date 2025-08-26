Beijing'de Askeri Geçit Töreni: Yeni Hava Gücü Modelleri Sergilenecek

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek askeri geçit töreninde ülkenin ortak askeri operasyonlarının ana hava muharebe güçleri de yer alacak.

Geçit töreninin organizasyon sorumluları, yeni geliştirilen bir dizi uçağın ilk kez geçit töreninde izleyicilerin karşısına çıkacağını bildirdi. An itibarıyla aktif hizmette kullanılan bu cephe hattı muharebe modelleri, yüksek yoğunluklu savaş konusunda en ileri teknolojik donanımı temsil ediyor.

Hava birliği, entegre muharebe formasyonlarında gerçekleştireceği uçuşla geçit törenine katılacak. Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin erken uyarı ve komuta, stratejik projeksiyon ve su üstü kabiliyetleri birlikte sergilenecek. Bazı uçaklar mühimmat yüklü şekilde uçacak.

Organizasyon sorumluları geçit töreninin temasının, Çin halkının barışa bağlılığını ve silahlı kuvvetlerinin bunu koruma azmini ortaya koymak olduğunu belirtti.

3. Eylül'de düzenlenecek geçit töreninde Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferinin 80. yıldönümü kutlanacak.

Tören sırasında Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine ait uçaklar, Tian'anmen Meydanı'nda alçak uçuş gerçekleştirecek.