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Beijing'de Akrobasi Gösterisi Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki akrobasi gösterisinde performans sergileyen akrobatlar, 17 Kasım 2023. Beijing'de Cumartesi günü iki gün sürecek bir akrobasi gösterisi başladı.

BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki akrobasi gösterisinde performans sergileyen akrobatlar, 17 Kasım 2023.

Beijing'de Cumartesi günü iki gün sürecek bir akrobasi gösterisi başladı. Ülke genelindeki 11 akrobatik sanat gösteri grubu, etkinlikte 12 performans sergileyecek. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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