Beijing'de 31. Uluslararası Kitap Fuarı Başladı
Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 31. Uluslararası Kitap Fuarı'nda 220.000 kitap sergileniyor. Onur konuğu Malezya olan fuarda 80 ülkeden 1.700 katılımcı yer alıyor.
BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 31. Beijing Uluslararası Kitap Fuarı'nda Çin'den ve yurtdışından gelen 220.000 kitap sergileniyor.
Çarşamba günü başlayan kitap fuarının bu yılki onur konuğu Malezya. 80 ülke ve bölgeden 1.700'den fazla katılımcının yer aldığı fuar 22 Haziran'a kadar devam edecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel