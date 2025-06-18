Beijing'de 31. Uluslararası Kitap Fuarı Başladı

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 31. Beijing Uluslararası Kitap Fuarı'nda Çin'den ve yurtdışından gelen 220.000 kitap sergileniyor.

Çarşamba günü başlayan kitap fuarının bu yılki onur konuğu Malezya. 80 ülke ve bölgeden 1.700'den fazla katılımcının yer aldığı fuar 22 Haziran'a kadar devam edecek.