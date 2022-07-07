Beijing'de 3.500 Yaşındaki Selvi Ağacı Yaşama Döndürüldü

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Beijing'in banliyö bölgesi Miyun'da bulunan 3.500 yaşındaki bir selvi ağacı, hükümetin koruma çabaları sayesinde yeniden yaşama döndü. Ağacın verdiği yeni sürgünler ve taze meyveler bunun birer kanıtı. Çin'in başkentinde yaşayan en yaşlı ağaç olduğu düşünülen selvi 11,5 metre boyunda ve gövdesinin çevresi yaklaşık 8,2 metre uzunluğunda bulunuyor. Miyun'da ormancılık ve parklar bürosunda çalışan Jiang Xin, bu devasa gövdeyi sarmalamak için dokuz yetişkinin el ele tutuşması gerektiğini söylüyor. Jiang, ağacın yakın zamana kadar köklerinin büyümesine engel olan ve yetersiz beslenmesine yol açan yakınındaki bir taş çit ve bitişiğindeki beton yol yüzünden hayatta kalmakta zorlandığını söyledi. Beijing Yeşillendirme Komisyonu Bürosu çalışanlarından Qu Hong, "Tarihi ağaçlar büyük kültürel, tarihi ve ekolojik öneme sahip" dedi. Beijing Belediyesi Ormancılık ve Parklar Bürosu, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Botanik Enstitüsü ve Beijing Ormancılık Üniversitesi'nden bitki bilimciler ve uzmanlar, bu tarihi ağacı kurtarabilmek için ağacın durumunu tam olarak ortaya koymak amacıyla bölgeye birçok kez ziyarette bulunmuş.

Jiang, "Ağaca (köklerine) yer açmak için yolun güzergahını değiştirmeye ve yaklaşık 1.400 metrekarelik bir alanı kaplayan civardaki yapıları yıkmaya karar verdik" dedi. Beijing Peyzaj Mimarlığı Enstitüsü uzmanı Cong Richen, yerin altında birbirine geçmiş köklerin spesifik dağılımının radarla tespitinin yapıldığını ve dört gün süren titiz çalışmaların ardından taş çitin bu yılın Mart ayında yıkıldığını açıkladı. Mayıs ayında selvinin etrafında bir park inşa edilerek ağacın büyümesi için elverişli ve etraftaki ekolojik çevre için faydalı olan bir orman ekosistemi yaratıldı. Miyun bölgesindeki Xinchengzi kasabası başkan yardımcısı Feng Xiaogang, "Park bir eğlence ve dinlenme mekanı haline geldi ve aynı zamanda yerel turizmin gelişmesine yardımcı oldu" dedi. Beijing Yeşillendirme Komisyonu Bürosu'na göre kentte tarihi ağaçlar için 20 pilot koruma bölgesi oluşturuldu ve tarihi ağaçlara yönelik bu tür koruma çabalarının desteklenmesine devam edilecek. Qu, etkin çevre koruma önlemleri sayesinde Beijing'in bugün eskiye göre daha dirençli ve sürdürülebilir bir ekosisteme sahip olduğunun altını çizdi.

Xinhua / Güncel