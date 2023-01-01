Beijing'de 2023'ün İlk Bayrak Töreni Yapıldı

Çin'de yeni yılın ilk bayrak töreni, başkent Beijing'in Tiananmen Meydanı'nda düzenlendi.

Ülkenin dört bir yanından gelenler, yeni yılın ilk gününde Beijing'in kalbinde ulusal bayrağın göndere çekilmesini izlemek için soğuk kış sabahında saatlerce bekledi.

SES 1 (Çince): YANG XİAOMEİ, Ziyaretçi:

"Bu benim Beijing'e ilk seyahatim ve yeni yılın ilk gününde bayrak törenini görmeliyim diye düşündüm. Şu an hava çok soğuk ama kalbim sıcak. Çok heyecanlıyım."

SES 2 (Çince): SONG CHENYU, Ziyaretçi:

"Yeni yılın ilk günü Tiananmen Meydanı'ndaki bayrak törenini izlemek benim için büyük bir onur. Bu seremoni için Hanfu (geleneksel Çin kıyafeti) giymenin törenin ruhuna daha uygun olduğunu düşünüyorum."

SES 3 (Çince): KONG LİNGQUAN, Ziyaretçi:

"Sırf bayrak törenini izlemek için dün saat 15.00'te Shanghai'dan geldim. Son üç yıl ülkemiz ve halkımız için zor geçti. Ama birlik ve beraberlik içinde pek çok zorlukların üstesinden geldik. Yeni yılda, özellikle de 2023'ün ilk bayrak törenini görünce ülkemize olan güvenim artıyor. Daha sorunsuz bir yeni yıl geçireceğimize inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)