Beijing Daxing Havalimanı Uluslararası Uçuşlara Yeniden Başlıyor

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı, 17 Ocak'tan itibaren uluslararası uçuşlara yeniden başlayacak.

Uluslararası uçuşlar Kovid-19 pandemisi nedeniyle 14 Mart 2020'den beri havalimanında askıya alınmıştı. Daxing havalimanından yapılacak tüm uluslararası uçuşlar, Beijing Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilmişti.

China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Beijing Capital Airlines ve Himalaya Airlines, Daxing havalimanında gidiş-dönüş uluslararası sefer başlatacak ilk havayolu şirketleri arasında yer alıyor. China Southern Airlines, Hong Kong'a haftada üç, Himalaya Airlines Katmandu'ya haftada bir sefer düzenleyecek.

Havalimanındaki uluslararası transferler de Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi için 144 saat vizesiz kalma politikasının benimsenmesiyle yeniden başlayacak.

Havalimanı yönetimine göre, Avrupa, Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya daha fazla uluslararası sefer yapılması planlanıyor.

Daxing havalimanından yapılan ilk uluslararası uçuş, 27 Ekim 2019'da gerçekleşti. Havalimanı pandemi öncesinde 13 ülke ve bölge ile karşılıklı sefer düzenliyordu.

Çin, Kovid-19 müdahalesine ilişkin yönetimini B sınıfına indirirken, 8 Ocak'tan itibaren ülkeye gelen yolculara yönelik karantina zorunluluğunu kaldırdı.