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Beijing Borsasında Hazine Bonosu Satışları 110 Milyar Yuanı Aştı

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Beijing Borsasında Hazine Bonosu Satışları 110 Milyar Yuanı Aştı

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in borsa verilerine göre, Eylül ayında Beijing Menkul Kıymetler Borsası'nda 110,36 milyar yuan (yaklaşık 15,52 milyar ABD doları) tutarında hazine bonosu ihraç edildi.

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in borsa verilerine göre, Eylül ayında Beijing Menkul Kıymetler Borsası'nda 110,36 milyar yuan (yaklaşık 15,52 milyar ABD doları) tutarında hazine bonosu ihraç edildi.

Beijing borsası hazine bonosu satışlarına 2 Eylül'de başladı.

Borsa, hazine bonolarının piyasaya sürülmesinin, borsanın piyasa işlevlerini iyileştirmek ve yüksek kaliteli gelişimini desteklemek için önemli bir hamle olduğunu ve bunun da sermaye piyasasının reel ekonomiye hizmet etmede daha etkili rol almasına yardımcı olduğunu söyledi.

Diğer yandan veriler, geçen ay borsada 19,557 milyar yuanlık yerel yönetim tahvili ihraç edildiğini ve bu yıl toplam ihracın 57,423 milyar yuana ulaştığını gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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