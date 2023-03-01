Beijing Borsası'ndaki Şirketlerin Yüzde 93'ü 2022'de Kar Bildirdi

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Beijing Borsası'nda işlem gören 175 şirketin tümü, 2022 yılına ait kazançlarını açıkladı. Buna göre bu şirketlerin yüzde 92,57'si kar bildirdi.

Beijing Borsası'nın verdiği bilgilere göre şirketlerin geçen yıla ait toplam net karı yıllık yüzde 6,14 artışla 12,34 milyar yuana (yaklaşık 1,78 milyar ABD doları) yükseldi.

Şirketlerin birleşik faaliyet geliri önceki yıla göre yüzde 21,55 artışla 130,18 milyar yuana ulaştı.

Kasım 2021'de kurulan Beijing Borsası, yenilikçi şirketlerin kümelendiği bir platform haline geldi. Şu ana kadar borsaya kayıtlı şirketlerin yüzde 40'ı, "küçük dev" olarak kabul gördü. İmalatla uğraşan, niş piyasalarda uzmanlaşan ve en yeni teknolojileri kullanan küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni elit sınıfı, "küçük devler" diye adlandırılıyor.