Beijing Borsası'nda İşlem Gören Şirketlerin 2022'de Topladığı Fon Miktarı 16 Milyar Yuanı Aştı

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Beijing Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirketler, 2022 yılında halka arz yoluyla 16,38 milyar yuan (yaklaşık 2,42 milyar ABD doları) fon topladı.

Beijing Menkul Kıymetler Borsası, 15 Kasım 2021'de açıldı. Borsada, geçen yıl sonu itibariyle, işlem gören 162 şirket ve 5,26 milyondan fazla nitelikli yatırımcı yer aldı.

Borsa, daha düşük işlem eşikleri, türlü değerlendirme standartları ve daha kısa onay süresi olan inovasyon odaklı küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için daha kapsayıcı nitelikte.

Borsada, Shanghai Menkul Kıymetler Borsası'ndaki STAR piyasası olarak da bilinen Nasdaq tarzı bilim-teknoloji yenilik kurulu ve Shenzhen Borsası'ndaki teknoloji ağırlıklı ChiNext piyasası ile uyumlu olarak, kayda dayalı ilk halka arz sistemi uygulanıyor. Bu çerçevede 2022 yılında bir projenin halka arzının borsada denetlenip onaylanması ortalama 145 gün sürmüştü.

Borsa 2023'te ise yüksek kaliteli inovasyon odaklı KOBİ'leri kendine çekerek ve KOBİ'lerin çoğunu sermaye piyasasını aktif olarak inovasyon ve büyüme için kullanmaya yönlendirerek etkinlik ve kaliteyi artırmayı hedefliyor.