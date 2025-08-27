Beijing, 2027'ye Kadar 20 Adet 5G Fabrikası İnşa Edecek

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, 5G ve endüstriyel internetin entegrasyonunu hızlandırmak adına 2027 yılına kadar en az 20 adet 5G fabrikasının inşasını hedefleyen bir plan açıkladı.

Beijing Belediye Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu ile Beijing İletişim İdaresi tarafından ortaklaşa yayımlanan Beijing 5G+ endüstriyel internet inovasyon geliştirme uygulama planına (2025-2027) göre başkentte ayrıca en az 50 adet 5G sektöre özel ağ kurulacak ve aynı sayıda kapsamlı ve sektöre özel 5G uygulama çözümleri tedarikçisi de geliştirilecek.

Kilit öneme sahip üretim bölgelerinde ve işletme yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda 5G ağ kapsama alanının optimize edilmesine öncelik verilecek ve endüstriyel 5G özel ağları ve Gelişmiş 5G (5G-A) teknolojisi kullanıma sunulacak.

Ekonomi ve bilgi teknolojisi bürosu, elektronik, otomotiv, ekipman ve biyofarmasötik gibi sektörlerdeki önde gelen şirketlerin 5G fabrikalarının inşasında görev alacağını söyledi.

Endüstriyel imalat, bağlantılı araçlar ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda 5G uygulamalarını doğrulayarak teknolojik inovasyonu teşvik edecek olan Beijing, endüstriyel alanlarda 6G'nin araştırma ve ön uygulamalarını ilerletmeyi de planlıyor.