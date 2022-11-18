Beijing, 2022 Zhongguancun Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Forum organizatörlerinin Cuma günü yaptıkları açıklamaya göre, 2022 Zhongguancun Forumu (ZGC Forumu), 25-30 Kasım tarihlerinde Beijing'de düzenlenecek.

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Forum organizatörlerinin Cuma günü yaptıkları açıklamaya göre, 2022 Zhongguancun Forumu (ZGC Forumu), 25-30 Kasım tarihlerinde Beijing'de düzenlenecek.

"Ortak Bir Gelecek için Açık İşbirliği" temalı forum, bu yıl 60'ı paralel forum olmak üzere 126 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Rakam, 2021'de düzenlenen paralel forumların sayısının iki katından fazla.

Organizatörlerin basın toplantısındaki açıklamalarına göre, paralel forumlar, mühendislik inovasyonu, açık kaynaklı çip ve beyin-bilgisayar arayüzü gibi sıcak konu başlıkları ile sınır teknolojileri üzerine olacak.

Bu yılki forumda Çin'in bilim ve teknoloji planları ve raporları ile Küresel İnovasyon Merkezleri Endeksi yayınlanacak, ayrıca ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki başarıları vurgulanacak.

Eylül sonunda yapılması planlanan forum, Kovid-19'un etkileri nedeniyle ertelenmişti.

2007 yılında kurulan ZGC Forumu, ulusal düzeyde açık bir inovasyon platformu ve uluslararası bir forum haline geldi.