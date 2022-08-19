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Beijing, 2022 Dünya Robot Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Beijing, 2022 Dünya Robot Konferansı'na Ev Sahipliği Yapıyor

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BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 18-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2022 Dünya Robot Konferansı (WRC 2022) sırasında 500'den fazla robot seti sergileniyor ve bunların 30'dan fazlası dünyaya ilk kez Beijing'de tanıtılıyor.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 18-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2022 Dünya Robot Konferansı (WRC 2022) sırasında 500'den fazla robot seti sergileniyor ve bunların 30'dan fazlası dünyaya ilk kez Beijing'de tanıtılıyor. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı düzenlenen konferansta; forum, fuar ve yarışma olmak üzere üç ana etkinlik yer alıyor.

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2022 Dünya Robot Konferansı'ndaki (WRC 2022) fuar sırasında sergilenen robot köpekler, 18 Ağustos 2 022. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2022 Dünya Robot Konferansı'ndaki (WRC 2022) fuar sırasında su altını keşfetmek için tasarlanan biyonik robot balığın fotoğrafını çeken ziyaretçiler, 18 Ağustos 2022. (Fotoğra f: Ju Huanzong/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2022 Dünya Robot Konferansı'ndaki (WRC 2022) fuar sırasında sergilenen bir ameliyat robotu, 18 Ağust os 2022. (Fotoğraf: Ju Huanzong /Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2022 Dünya Robot Konferansı'ndaki (WRC 2022) fuar sırasında sergilenen bir uzaktan kumandalı 5G ek skavatör, 18 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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