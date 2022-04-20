Beidou, Çin Akıllı Telefon Endüstrisi İçin Teknik Desteği Artırıyor

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'de geliştirilen Beidou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS), ürün performansını artırarak ülkenin cep telefonu endüstrisini destekliyor. Çin Uydu Navigasyon Ofisi'ne göre, BDS-3 kısa mesaj iletişim fonksiyonu ile donatılmış cep telefonları çok yakında tüketici pazarında satışa sunulacak. Bu, akıllı telefonların uygulama ve işlevini geliştirmeye ve insanların can ve mal güvenliğini sağlamaya etkin bir şekilde yardımcı olacak.

Bu aynı zamanda BDS'nin telekomünikasyon, ulaşım, afet önleme ve azaltma, tarım, ormancılık, hayvancılık ve enerji temini gibi diğer çeşitli endüstrilerle derinlemesine bütünleşme yeteneğini de gösteriyor. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na (NDRC) göre BDS, akıllı telefonlar ve akıllı giyilebilir cihazlardaki yaygın uygulamasıyla toplu tüketimde kapsamlı bir atılım gerçekleştirdi. NDRC istatistikleri 2021'de, BDS uygulama destekli Çin yapımı akıllı telefonların sayısının 324 milyon adede ulaştığını ve o yıl ülkenin akıllı telefon sevkiyatının yüzde 94,5'ini oluşturduğunu gösterdi.

Xinhua / Güncel