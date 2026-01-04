Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Bedri Usta' hakkında soruşturma başlattı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bedri usta' isimli restoranın sosyal medyada yüksek fiyat uygulamalarıyla ilgili iddialar üzerine resen soruşturma başlattığını duyurdu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

