Bedirhan Ersayar, Avrupa Kick Boks Şampiyonu Oldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan milli kick boksçu Bedirhan Ersayar, antrenörünün ısrarıyla tekrar başladığı sporda Avrupa şampiyonu oldu.

Sporculuk kariyerine tekvandoyla başlayan, 7 yıl önce kuzeninin antrenmanlarını izlerken kick boksa ilgi duyan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ersayar, antrenörlerinin verdiği çalışma programını aksatmadan uygulayarak kendini geliştirdi.

Türkiye şampiyonalarında dereceler elde eden 23 yaşındaki Ersayar, milli takım bünyesinde 15-24 Ekim 2021'de İtalya'da gerçekleştirilen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncü, Konya'da 9-18 Ağustos 2022'de düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ise birinci oldu.

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin 13-19 Kasım 2022'de Antalya'da düzenlediği Büyükler ve Masterlar Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda altın madalya kazanan genç sporcu, geçen yıl spora ara verdi.

Milli takım antrenörü Kutalmış Çiftcioğlu'nun çabasıyla yeniden kick boksa başlayan Ersayar, Yunanistan'da 1-10 Kasım'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda altın madalya, Antalya'da 24 Kasım'da yapılan Uluslararası Askeri Spor Konseyi Açık Askeri Kick Boks Şampiyonası'nda da üçüncülük elde etti.

"Yeni hedefim dünya şampiyonluğu"

Ersayar, antrenörü sayesinde tekrar başladığı kick boksta yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada önce tekvandoyla ilgilendiğini ve dereceler aldığını aktaran Ersayar, "Kuzenimin antrenmanlarını izleyerek kick boksa başladım. Sporu geçen yıl maddi imkansızlıklar ve eğitimimden dolayı bırakmıştım. Antrenörüm Kutalmış Çiftcioğlu ile yollarımız kesişti. Spora dönmem için çok ısrar etti." dedi

Antrenörü sayesinde kick boksa tekrar başladığını anlatan Ersayar, "Bana antrenörlükten çok ağabeylik yapıyor. Güzel başarılar elde ettim. Türkiye ve uluslararası şampiyonalarda birçok derecem var. Bu yıl yorucu bir sezon yaşadık fakat emeklerimizin karşılığını aldık. Avrupa birinciliği elde ettim. Antalya'da düzenlenen askeri oyunlarda bronz madalya kazandım. Yeni hedefim Abu Dabi'de düzenlenecek dünya şampiyonluğu. Ülkemize altın madalya getirmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

"Spora geri dönmesi için ısrarlarım oldu"

Milli takım antrenörü Çiftcioğlu ise Bedirhan'ın yeteneğini aldığı madalyalarla herkese gösterdiğini dile getirdi.

Kick boksa ara vermek zorunda kalan Bedirhan'ı spora kazandırmak için uzun süre uğraştığını ifade eden Çiftcioğlu, "Bedirhan'ın elinden tutmaya çalıştım. Spora geri dönmesi için ısrarlarım oldu. Sonunda ikna ettim. Kaldığı yerden başladı. Günde 2 ağır antrenman yaptık. Yoğun çalışmalarımızı Avrupa şampiyonluğu ile taçlandırdık. Sırada dünya şampiyonluğu var. Bunun için hazırlıklara başladık. Rakipler güçlü olacak. Biz de buna karşı daha hazırlıklı olacağız." ifadelerini kullandı.