Afyonkarahisar'da engelli öğrenci için okula asansör yapıldı
Afyonkarahisar'da, bedensel engelli lise öğrencisi Faruk Uğuz'un okula daha rahat ulaşabilmesi için Kocatepe Anadolu Lisesi'ne asansör yapıldı. Öğrencinin annesinin talepleri sonucunda valilik destek sağladı.
Afyonkarahisar'da bedensel engelli lise öğrencisi Faruk Uğuz için okula rahat ulaşım sağlaması için asansör yapıldı.
Kocatepe Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Faruk Uğuz, bedensel engelli dolayısıyla eğitimini evden çevrimiçi gerçekleştiriyordu.
Öğrencinin annesi Ayşenur Uğuz, oğlunun okula gitmesi için Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na durumu iletti ve okula asansör talebinde bulundu.
Talep üzerine Yiğitbaşı'nın talimatıyla okula kapalı engelli asansörü yapıldı.
Okula ulaşımı rahat sağlanan lise öğrencisi Faruk ve annesi Ayşenur Uğuz, destekleri için. Yiğitbaşı'na teşekkür etti.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel