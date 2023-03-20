Bedensel engelli Mehmet, işitme engelli anne ve babasına ses oluyor

MALATYA'dan, deprem felaketinin ardından İzmir'e gelip, bir yakınlarının yanına yerleşen işitme engelli Nurşen (43)- Vahap Yağlıpınar (46) çifti, yüzde 98 bedensel engelli çocukları Muhammed Mehmet'e (24) destek olurken, oğulları da işitme engelli anne ile babasına ses oluyor.

MALATYA'dan, deprem felaketinin ardından İzmir'e gelip, bir yakınlarının yanına yerleşen işitme engelli Nurşen (43)- Vahap Yağlıpınar (46) çifti, yüzde 98 bedensel engelli çocukları Muhammed Mehmet'e (24) destek olurken, oğulları da işitme engelli anne ile babasına ses oluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar gören işitme engelli Vahap-Nurşen Yağlıpınar çifti, yüzde 98 bedensel engelli oğulları Muhammed Mehmet ile İzmir'e gelip, bir yakınlarının yanına yerleşti. Kas hastası olduğu için kol ve bacaklarını kullanamayan Mehmet'e ailesi destek olurken, Mehmet de işitme engelli anne ile babasına ses oluyor.

"Eşim ile Vahap Bey, minibüste karşılaşmış. Vahap Bey, nereye gideceğini bilmiyormuş; sonrasında ailenin tamamının engelli olduğunu öğrendik. İzmir'de bir tanıdıklarının yanında kalıyorlar. Aileye yardımcı olmaya çalıştık. Engelli oldukları için tam olarak sorunlarını anlatamıyorlar. Destek alabilmeleri için İl Nüfus Müdürlüğü'ne götürdük. Fakat Yağlıpınar ailesinin kaydı Malatya'da oturdukları evde görünmüyor. Muhtar ve komşuları uzun yıllardır o evde oturduklarını doğruluyor ancak sistemsel sorunun çözülmesi gerekiyor."