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Bedensel engelli Kolombiyalı, yaptığı dans gösterisiyle ailesini bakıyor

AA - Juan Sebastian Arias - Güncel
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Bedensel engelli Kolombiyalı, yaptığı dans gösterisiyle ailesini bakıyor

Kolombiyalı breakdans tutkunu bedensel engelli Nilson Duarte, trafik ışıklarında tekerlekli sandalyesiyle yaptığı gösterilerle ailesini geçindirmeye çalışıyor.

Kolombiyalı breakdans tutkunu bedensel engelli Nilson Duarte, trafik ışıklarında tekerlekli sandalyesiyle yaptığı gösterilerle ailesini geçindirmeye çalışıyor. 9 yaşındayken kamyon çarpması sonucu engelli olan Duarte, yaşadığı ekonomik sıkıntıların üstesinden gelebilmek için breakdansa başladı. Tekerlekli sandalyesiyle uyumlu bir çift gibi olduğunu söyleyen Duarte, trafik ışıklarında yaptığı dans gösterisiyle sürücülerin beğenisini topluyor.

AA / Juan Sebastian Arias - Güncel

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