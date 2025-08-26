Bedensel Engelli Genç Kıza Hayırseverden Akülü Araç

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bedensel engelli 21 yaşındaki Nisanur Arapoğlu, hayali olan akülü arabaya kavuştu.

Kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Nisanur Arapoğlu, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) yetkilileri aracılığıyla akülü araba talebinde bulundu.

Arapoğlu'nun talebine kayıtsız kalmayan Hollanda'daki bir hayırsever, genç kızın hayalini gerçekleştirdi.

Akülü aracına kavuşan Nisanur, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırsevere teşekkür ederek, "İkinci hayalim de gerçek oldu. Artık rahatça istediğim yere gidebileceğim. Çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.