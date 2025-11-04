Bedensel engelli Ercan'ın öldürülmesine ilişkin davada 3 tahliye

DİYARBAKIR'da bedensel engelli Ercan Kartal'ın (34) öldürülmesine ilişkin 8 şüphelinin yargılandığı davada tutuklu 6 sanıktan 3'ü adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşma, 15 Ocak 2026'ya ertelendi.

Olay, 1 Şubat 2023 akşamı Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karacadağ Bulvarı'nda meydana geldi. Geçirdiği kaza nedeniyle yüzde 52 bedensel engelli olan ve taksicilik yapan Ercan Kartal ile aynı mahallede oturan Yusuf Y. arasında tartışma çıktı. Kartal'ın dayısı E.C.'nin araya girmesiyle tartışma sonlandı. İlerleyen saatlerde Ercan Kartal ile Yusuf Y.'nin yakını Ali İhsan Ç. arasında çıkan tartışma, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Ali İhsan Ç., başından yaralandı. Ali İhsan Ç., bir özel hastaneye götürüldü. Ali İhsan Ç.'nin yakınları Ferhat Ç., Şeyhmus Ç., İdris İ., Serkan T., İsmail D. ve Seyithan D. de 2 araçla hastaneye gitti. Şüpheliler, buradan ayrılıp geldikleri olay yerinde Kartal'ın dayısı E.C.'yi zorla araca bindirmek istedi. Yakınlarının araya girmesiyle E.C., şüphelilerin elinden kurtuldu. Bu sırada olay yerine yaklaşan Ercan Kartal'a Yusuf Y., ardından da Şeyhmus Ç. ve Ferhat Ç. yanlarında getirdikleri tabancalarla ateş açtı. Kartal yaralanırken, şüpheliler farklı yönlere dağılıp bölgeden uzaklaştı. Kartal, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Yılmaz Y. ve İsmail D. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ferhat Ç., Şeyhmus Ç., İdris İ., Serkan T., Yusuf Y. ve Seyithan D. tutuklandı. Şüphelilerin olaydan önce hastaneye gittikleri ve olayın ardından ara sokaklardan kaçma anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına yansıdı.

AMBULANSTA ŞÜPHELİLERİN ADINI VERMİŞ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlanarak Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, maktul Ercan Kartal'ın dayısı E.C.yi araca zorla bindirmek isteyen şüphelilerin eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı, Kartal'ın ambulansta ölmeden önce olayı kimin yaptığı sorulduğunda şüphelilerden İdris ve Yılmaz'ın adını verdiği belirtildi. Sanıkların 'Kasten öldürme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cebir/tehdit/hile ile işlenmesi', 'Suça teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah ve mermiyi satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Davanın 9'uncu duruşması, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları, maktulün ailesi ve tutuklu sanıklar katıldı. Ferhat Ç. ise tutuklu olduğu başka ildeki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savunmaların ardından mahkeme, tutuksuz sanıkların adli kontrol kararının devamına, tutuklu sanıklardan İdris İ., Serkan T. ve Seyithan D.'nin tutuklu kaldıkları süre ve üzerlerine atılı suç vasfının değişme ihtimali gözetilerek adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Tutuklu sanıklardan Ferhat Ç., Şeyhmus Ç. ve Yusuf Y.'nin maktulü öldürmede müşterek fail oldukları gerekçesiyle sonraki duruşmada mahkeme salonunda hazır edilmesine karar verilip, duruşma 15 Ocak 2026 saat 10.30'a ertelendi.

'CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUZ'

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan maktulün kardeşi Kader Kartal (32), "Yüzde 52 raporu olan engelli olan ağabeyim katledildi. Arkadan sıkıldı ona, gece saatlerindeydi. Bunlar çete. Çetenin reisi olan İdris İ. ve 2 adamı olmak üzere 3 kişiyi serbest bıraktılar. Adalet istiyorum. Benim ağabeyimin 7-8 yaşlarında 2 çocuğunun hakkını istiyoruz. Ağabeyimin ölümüne sebep olup bu duruşmada serbest bırakılan kişilerin tekrardan tutuklanmasını, ceza almasını istiyoruz. Yüce mahkemeye, yüce adalete sığınıyorum. Sesimi tüm Türkiye duysun" dedi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM'

Anne Saadet Kartal (52) da "Oğlumu öldürdüler. 6 kişilerdi. Devlet şimdiye kadar bırakmadı. 2,5 yıl bitti. Ben tahliyeleri kabul etmiyorum, adalet istiyorum. Ben bir anneyim, ciğerim yanmış. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Nasıl bırakılırlar? Türkiye duysun, kimsenin annesinin yüreği yanmasın. Gücüm, takatim daha artık kalmadı. Sesimi duyun" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE 10 YIL CEZA ALMIŞ'

Baba Ramazan Kartal (60) ise sanıklardan İdris İ.'nin daha önce başka suçtan ceza aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Daha önce diğer savcılar, hakimler bunlara büyük bir ceza istediler. Şimdiki savcılar, hakimler değiştikten sonra bugün mahkememiz oldu. Oğlumu öldüren kişinin bir sürü dosyası var. Bağlar'da bir tane cinayete daha karışmışlar. Çetenin reisi olarak kendini gösteren İdris İ., önceki dosyasından 10 sene cezaevinde yattıktan sonra çıkmış. Biz adaleti istiyoruz. Bu savcılar değiştikten sonra bunları da bıraktılar. Benim çocuğum taksicilik yapıyordu. Arkadan 2 tane silah kurşunuyla sıktılar çocuğuma. Ben de bir babayım. Adaletin yerini bulması için bunların tutuklanmasını istiyorum."

Haber: Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR