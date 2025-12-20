Haberler

Bedensel engelli Cumali istedi, valinin talimatıyla sadece onun için okuma yazma kursu açıldı

Bedensel engelli Cumali istedi, valinin talimatıyla sadece onun için okuma yazma kursu açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bedensel engelli Cumali Çağlayan, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun talimatıyla açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayarak diploma aldı. Eğitim hayatına devam etmek isteyen Çağlayan, kendi bestelerini konservatuarda okumayı hayal ediyor.

Aksaray'da okuma yazma öğrenme isteğini ilettiği Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun talimatıyla açılan kursta hayalini gerçekleştiren 42 yaşındaki bedensel engelli Cumali Çağlayan, eğitim hayatına devam etmek istiyor.

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde Emine ile Mevlüt Çağlayan çiftinin üçüncü çocukları bedensel engelli Çağlayan, hayali olan okuma yazma öğrenme isteğini Vali Kumbuzoğlu'na iletti.

Vali Kumbuzoğlu, Çağlayan'ın isteği üzerine Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde okuma yazma kursu açılması talimatını verdi.

Sadece kendisi için açılan kursun başka öğrencisi bulunmayan Çağlayan, eğitim programını başarıyla tamamlayıp 1. kademe okuma yazma diplomasını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Okuma hayalini gerçekleştiren Çağlayan, eğitim hayatına devam ederek kendisini geliştirmek istiyor.

"Valinin elinden okuma yazma diplomamı aldığımda çok duygulandım"

Kentte "Dertli Cumali" olarak tanınan Çağlayan, AA muhabirine, engelli olarak dünyaya geldiğini, hiç yürüyemediğini söyledi.

Hiçbir zaman küsmediği hayata hep olumlu baktığını anlatan Çağlayan, "Hiç boş durmuyorum. Yıllardır kendi paramı kazanıyorum. Günün erken saatlerinde akülü arabamla evden çıkıyorum. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kaset, mendil, kalem, çakmak ve yara bandı gibi şeyler satarak geçimimi sağlıyorum. Arkadaşlarla sohbet edip paramı kazandıktan sonra evin yolunu tutuyorum." diye konuştu.

Çağlayan, hayatı boyunca hep çalıştığını, kimseye muhtaç olmamak için çalışmayı sürdüreceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yine çalışırken Vali Kumbuzoğlu, beni ziyaret etti. Ona türkü kaseti çıkarmak ve okuma yazma öğrenmek istediğimi söyledim. Hemen yardımcı oldu, kursu ayarladı. İki ay boyunca kursa geldim. Çok azmettim ve okuma yazmayı öğrendim. Evde geceleri çok ders çalıştım. Okula devam edeceğim. Kendi bestelerimi konservatuvarda okumak istiyorum. Valinin elinden okuma yazma diplomamı aldığımda çok duygulandım."

"Sadece ben ona öğretmenlik yapmadım, o da bana hayatı öğretti"

Öğretmen Şehriban Çıtak da büyük özveri ve gayretle Çağlayan'ın okuma yazmayı öğrendiğini dile getirdi.

Çağlayan'ın kendisiyle çok barışık olduğunu anlatan Çıtak, şöyle konuştu:

"Evlerinde de kimse okuma yazma bilmiyor. Kendi emeği ve gayretiyle okuma yazmayı öğrendi. İki samimi dost ve arkadaş gibi olduk. Sadece ben ona öğretmenlik yapmadım, o da bana hayatı öğretti. Hayatımızdaki bazı sorunların gözümüzde büyüttüğümüz kadar büyük olmadığını Çağlayan'dan öğrendim. Aşılamayacak hiçbir zorluğun olmadığını öğrendim. Okuma yazmaya geçtiğinde son derslerimizi ağlayarak yaptık. İsmini, soy ismini ve annesinin ismini yazarken çok ağladı."

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bünyamin Eke de eğitimde fırsat eşitliği kapsamında herkese yönelik kurslar düzenlediklerini belirtti.

Havaların ısınmasıyla Çağlayan için ikinci kademe okuma yazma kursu açacakları bilgisini veren Eke, bu belgenin ilkokul diploması yerine geçtiğini, ortaokul için önünün açılacağını söyledi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
Önce küfür ettiler sonra pala ile saldırdılar! Hakimden serbest bıraktı

3 kişiyi palayla yaralayan baba-oğul için hakimden tepki çeken karar
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi

Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
title