Osmaniye'de belediye ekiplerinden engelli vatandaşa doğum günü sürprizi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de belediye ekiplerinden engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de belediye ekiplerinden engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

Osmaniye Belediyesi Sosyal Destek ekipleri, bedensel engelli 36 yaşındaki Bilal Kaçmaz'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Osmaniye Belediyesi Sosyal Destek ekipleri, bedensel engelli 36 yaşındaki Bilal Kaçmaz'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Alibekirli Mahallesi'nde yaşayan Kaçmaz'ın doğum günü olduğu öğrenen ekipler, Kaçmaz'a sürpriz yapmak istedi.

Kaçmaz'ı ziyaret eden ekipler, getirdikleri bir tepsi baklavanın üzerine mum dikerek Kaçmaz'ın doğum gününü kutladı.

Kardeşiyle birlikte mumları üfleyen Kaçmaz'a çeşitli hediyeler de verildi.

Engeli nedeniyle konuşamayan Kaçmaz, cep telefonuna yazdığı mesajla yapılan sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, ekibe teşekkür etti.

Osmaniye'de belediye ekiplerinden engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

Osmaniye'de belediye ekiplerinden engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

Osmaniye'de belediye ekiplerinden engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

Osmaniye'de belediye ekiplerinden engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title