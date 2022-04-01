Osmaniye'de belediye ekiplerinden engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

Osmaniye Belediyesi Sosyal Destek ekipleri, bedensel engelli 36 yaşındaki Bilal Kaçmaz'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Alibekirli Mahallesi'nde yaşayan Kaçmaz'ın doğum günü olduğu öğrenen ekipler, Kaçmaz'a sürpriz yapmak istedi.

Kaçmaz'ı ziyaret eden ekipler, getirdikleri bir tepsi baklavanın üzerine mum dikerek Kaçmaz'ın doğum gününü kutladı.

Kardeşiyle birlikte mumları üfleyen Kaçmaz'a çeşitli hediyeler de verildi.

Engeli nedeniyle konuşamayan Kaçmaz, cep telefonuna yazdığı mesajla yapılan sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, ekibe teşekkür etti.