Bedensel engelli Berkay, diyalizden kurtulmak için uygun böbreğin bulunmasını bekliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bedensel engelli Berkay, diyalizden kurtulmak için uygun böbreğin bulunmasını bekliyor

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Bedensel engelli Berkay, diyalizden kurtulmak için uygun böbreğin bulunmasını bekliyor

Afyonkarahisar'da bedensel engelli 13 yaşındaki Rahmi Berkay Toktaş, 2 yıldır girdiği diyalizden kurtulması için kadavradan böbrek umuduyla yaşıyor.

Afyonkarahisar'da bedensel engelli 13 yaşındaki Rahmi Berkay Toktaş, 2 yıldır girdiği diyalizden kurtulması için kadavradan böbrek umuduyla yaşıyor.

Sadıkbey Mahallesi'nde yaşayan minibüs şoförü Adem (34) ile ev hanımı Emine (33) Toktaş çifti, oğulları Rahmi Berkay'ı göz kayması nedeniyle iki yaşında götürdükleri Afyonkarahisar'daki özel bir hastanede nörolojik bir hastalık olan "Joubert sendromu" (beyincikte hücre yenilenmemesi) tanısı konuldu.

Zamanla sağlık sorunları artan Rahmi Berkay'a 11 yaşında da böbrek yetmezliği teşhisi konuldu, diyalize girmeye başladı.

Babası, diyalizden kurtulması için Rahmi Berkay'a donör olsa da oğlunun genetik hastalığı ve ilaç kullanamaması nedeniyle uygun görülmedi.

İki yıldır Afyonkarahisar'da haftada 3 gün diyalize giren yaşam dolu Rahmi Berkay, bir an önce böbrek rahatsızlığından kurtulması için kadavradan organ nakli olması gerekiyor.

-"Organ yetmezliği hastalığın genel tanısında var"

Baba Adem Toktaş, AA muhabirine, oğulları Rahmi Berkay'da görülen Joubert sendromunu Türkiye'de ve yurt dışındaki tanıdıkları vasıtasıyla araştırdıklarını söyledi.

Organ yetmezliklerinin genetik hastalığın yapısında olduğunu dile getiren Toktaş, şöyle konuştu:

"Biz de bu organ yetmezliklerini Rahmi Berkay'da da bekliyorduk. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize başladık. Böbrek nakli de sadece kadavradan uygun görüldü. Şuanda da kadavradan da bize uygun bir böbrek bekliyoruz."

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Elmas da Rahmi Berkay'da görülen Joubert sendromunun takibini yaptıklarını ve akraba evliliği kaynaklı genetik hastalığın kesin bir tedavisinin olmadığını ifade etti.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Genetik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title