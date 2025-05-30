Beden Öğretmeni Bayrağı Direkten Çözdü

Beden Öğretmeni Bayrağı Direkten Çözdü
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Ardahan'da bir okul bahçesinde düzenlenen tören sırasında direğe dolanan Türk bayrağını, beden öğretmeni Soner Herdemgil tırmanarak çözdü. Öğrenciler ve veliler tarafından büyük alkış aldı.

Okul önünde direğe dolanan bayrağı tırmanarak çözdü

ARDAHAN - Ardahan'da okul önünde direğe dolanan bayrağı tırmanarak çözen beden öğretmeni, veliler ve öğrencileri tarafından büyük alkış aldı.

Ardahan TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda, son ders günü olması dolayısıyla okul bahçesinde tören düzenlenerek İstiklal Marşı okundu. Bu esnada göndere çekilen Türk bayrağı direğe dolandı.

Bunu fark eden Beden Eğitim Öğretmeni Soner Herdemgil, hiç tereddüt etmeden direğe tırmanarak dolanan bayrağı çözdü. Öğrencilerine de örnek olan bu davranış hocalar, veliler ve öğrencileri tarafından büyük alkış aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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