Beden Eğitimi Öğretmeni Ahsen Şengün'den Okul Duvarlarına Renk Katma Projesi

Tekirdağ'da beden eğitimi öğretmenliği yapan Ahsen Şengün, boş zamanlarında okulun duvarlarına resim yapıyor.

Şengün, küçüklüğünden beri merak salarak resim yapma konusunda kendini geliştirdi ve zaman zaman duvarlara çizimler yapmaya başladı.

Kapaklı Ortaokulu'nda görev yapan Şengün, yönetimin izniyle okul duvarlarına da çizim yapmaya başladı.

Şengün, ocak ayında başladığı çalışmayla okul duvarlarına Yeşilçam oyuncularının portrelerini çizmeye başladı.

Yaptığı çizimlerle okul duvarlarına renk katan Şengün, başka okullara ve bazı kurumlara da çizim yapmayı planlıyor.

Ahsen Şengün, AA muhabirine, duvarları güzel çizimlerle süslemekten keyif aldığını söyledi.

Duvarların çizimlerin ardından daha güzel hale geldiğini ifade eden Şengün, "İlk olarak tekvando salonuna çizimler yaptım. Daha sonra başka yerlere de çizimler yaptım. Konferans salonuna Yeşilçam oyuncularının resimlerini yaptım. Ayrıca sinema figürleri çizdim. Çizimler öğrencilerin de çok dikkatini çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarımı görenler çizim için iletişime geçiyor. Bundan sonra farklı yerlerde de çizim yapmak istiyorum." dedi.

Şengün, bulunduğu yerlere bir şeyler katabildiği için çok mutlu olduğunu ve çizimlere devam edeceğini aktardı.

Sürekli çizim yaparak kendini geliştirmeye çalıştığını dile getiren Şengün, "Boş duvarlara çizimlerle farklı bir boyut katmak güzel. Çizimler duvarlara bambaşka bir hava katıyor. Herkesin dikkatini de çektiği için ben de bu işten keyif alıyorum." diye konuştu.