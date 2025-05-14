Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu

Beden Eğitimi Öğretmeni Ahsen Şengün'den Okul Duvarlarına Renk Katma Projesi

Beden Eğitimi Öğretmeni Ahsen Şengün'den Okul Duvarlarına Renk Katma Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da beden eğitimi öğretmenliği yapan Ahsen Şengün, okul duvarlarına yaptığı resimlerle hem estetik bir görünüm kazandırıyor hem de öğrencilerin dikkatini çekiyor. Yeşilçam oyuncularının portrelerini içeren çalışmalarıyla diğer okullara da sanatını yaymak istiyor.

Tekirdağ'da beden eğitimi öğretmenliği yapan Ahsen Şengün, boş zamanlarında okulun duvarlarına resim yapıyor.

Şengün, küçüklüğünden beri merak salarak resim yapma konusunda kendini geliştirdi ve zaman zaman duvarlara çizimler yapmaya başladı.

Kapaklı Ortaokulu'nda görev yapan Şengün, yönetimin izniyle okul duvarlarına da çizim yapmaya başladı.

Şengün, ocak ayında başladığı çalışmayla okul duvarlarına Yeşilçam oyuncularının portrelerini çizmeye başladı.

Yaptığı çizimlerle okul duvarlarına renk katan Şengün, başka okullara ve bazı kurumlara da çizim yapmayı planlıyor.

Ahsen Şengün, AA muhabirine, duvarları güzel çizimlerle süslemekten keyif aldığını söyledi.

Duvarların çizimlerin ardından daha güzel hale geldiğini ifade eden Şengün, "İlk olarak tekvando salonuna çizimler yaptım. Daha sonra başka yerlere de çizimler yaptım. Konferans salonuna Yeşilçam oyuncularının resimlerini yaptım. Ayrıca sinema figürleri çizdim. Çizimler öğrencilerin de çok dikkatini çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarımı görenler çizim için iletişime geçiyor. Bundan sonra farklı yerlerde de çizim yapmak istiyorum." dedi.

Şengün, bulunduğu yerlere bir şeyler katabildiği için çok mutlu olduğunu ve çizimlere devam edeceğini aktardı.

Sürekli çizim yaparak kendini geliştirmeye çalıştığını dile getiren Şengün, "Boş duvarlara çizimlerle farklı bir boyut katmak güzel. Çizimler duvarlara bambaşka bir hava katıyor. Herkesin dikkatini de çektiği için ben de bu işten keyif alıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.