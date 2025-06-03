Bedelli Askerlik Uygulamasında Eğitim ve Yemin Töreni Gerçekleştirildi

Türkiye'de 6 yıl önce kalıcı hale getirilen bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, 28 günlük temel eğitim ve yemin töreninin ardından terhis oluyor.

Türkiye'de 2019 yılında yürürlüğe giren Askeralma Kanunu ile bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale geldi. Uygulama kapsamında yükümlüler, e-Devlet aracılığıyla ya da askerlik şubelerine müracaat edip yoklama işlemlerini tamamladıktan sonra bedelli uygulamasından yararlanabiliyor.

Kendileri için belirlenen askeri komutanlıklara teslim olan yükümlüler, spordan atışa kadar birçok eğitim alıyor.

Askerler, 28 günlük süreçte temel askeri bilgileri ve disiplini öğreniyor.

Temel askerlik eğitimleri alıyorlar

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin komutanlıklara teslim olma sürecinden eğitim ve yemin törenine kadar olan aşamaları görüntüledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Topçular General Niyazi Çelik Kışlası'nda silah altına alınan bedelli askerlik yükümlülerine, tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verildi.

Yükümlüler, tek er muharebe ve mekanik, nişancılık ve atış eğitim konularında da eğitim aldı.

Bedelli erlere ayrıca rütbeli personel ve uzman sivil eğiticiler tarafından ilk yardım, sağlık tedbirleri, terör örgütleri gibi konularda eğitim verildi.

Yükümlülerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kışlalarda kantin, askeri malzeme satış noktası, oyun salonu, hazır yemek noktası, fotoğrafhane, mescit, PTT şubesi ve ATM'ler bulunuyor.

Askerler, ailelerin de katıldığı törenle yemin etti

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan askerler için kışlada yemin töreni düzenlendi.

Türk bayrağının tören alanındaki yerine taşınmasıyla başlayan törende, eğitimlerde başarı gösteren askerlere plaket verildi.

Birliğe katılan ilk askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından askerliği aynı kışlada yapan baba ve çocuklarına da teşekkür belgesi takdim edildi.

Törende konuşan 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, yemin ile askerlerin millete sadakatle hizmet edeceğini, emirlere ve amirlere mutlak itaat göstereceğini, ulusun güvenine layık olacağını, Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağını beyan ettiğini ifade etti.

Bu beyanın teminatının şeref ve namus olduğunu belirten Yılmaz, "Şeref ve namus, Türk ulusu için hava, toprak, su kadar kutsaldır. Komutanınız olarak sizlerin, ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterinizden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türk ulusunun ayrılmaz parçası ve ulusun hizmetinde olan TSK'nin gücünü bilim ve aklı esas alan Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve daha da önemli olan bağrından çıktığı yüce Türk milletinin ona olan güveninden ve sevgisinden aldığını dile getirdi.

Türk askeri ve Mehmetçik olmanın bir onur olduğuna dikkati çeken Yılmaz, askerlik görevinin ileride çocuklara ve torunlara bırakılacak manevi miras olduğunu kaydetti.

Askerler, program sonunda bando eşliğinde tören geçişi yaptı.

Törenin sona ermesinin ardından erler aileleriyle buluşarak özlem giderdi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.