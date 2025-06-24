Bedelli Askerlik Ücreti 1 Temmuz'da Güncellenecek

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Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti bedelinin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyurdu. Müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar başvurularını tamamlaması gerektiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan konuya ilişkin paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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